Крым 24 Все новости Крыма

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ну, так на Вити Коробкова тополя всегда стояли очень крупные и наверняка сильно старые. Особенно вдоль бывшего военно...❗️В Феодосии на п...
  • Леонид Никулин
    оче5редной бесполезный  специалист с расстрельной должностью..ну не везет Аксенову с командой🟢 Врио министра ...
  • 6324362 Елен
    а, вы возите на типо выставки музейные экспонаты,все отнимут,как и капиталы из РФ)долбануть калибром по гааге))😡 Антиправовое р...

Картина дня

наверх