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Новости от Богданова

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Реплика В. Богданова на выступление Г. Явлинского на ЮТУБ - канале 12.12.2023 .

  Глубоко заблуждаетесь г-н Явлинский, что партия Яблоко может стать, когда - либо, партией власти в после путинской России по прискорбной причине; вы являетесь её бессменным руководителем, идейно похожим на предательски коварного Г.

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