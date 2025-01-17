В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района и «Родительский патруль» провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, пешеход!» возле школы № 4 города Ардон перед началом занятий сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района и «Родительский патруль» провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии