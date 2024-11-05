Поздравляем Сухорукова Романа с днём военного разведчика!🇷🇺 Пусть отвага в сердце плещется, Планы все осуществляются, А успехи не кончаются.
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Поздравляем Сухорукова Романа с днём военного разведчика!🇷🇺 Пусть отвага в сердце плещется, Планы все осуществляются, А успехи не кончаются.