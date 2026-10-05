Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Абрикос», Гробовницы или дача Брежнева — киевляне гадают, куда может спрятаться Зеленский

«Абрикос», Гробовницы или дача Брежнева — киевляне гадают, куда может спрятаться Зеленский

Пора бежать на запад, поближе к Польше. Киев стал самым неуютным городом среди европейских столиц Вы бывали в Киеве? Ну, так спрашивал ещё мнимый слепой Паниковский из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, который вытаскивал бумажники у доверчивых состоятельных людей.

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