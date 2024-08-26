Политолог Станкевич: после ареста Павла Дурова опасность грозит Илону Маску

После ареста создателя Telegram Павла Дурова американскому бизнесмену Илону Маску стоит задуматься о своей безопасности и визитах в страны Евросоюза, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
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