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Статистика: немцы платят за газ на на 80% больше, чем до начала войны на Украине

Статистика: немцы платят за газ на на 80% больше, чем до начала войны на Украине

Домохозяйства в Германии сегодня платят за газ почти на 80% больше, чем до начала конфликта на Украине с последующим за этим разрывом экономических связей с РФ, санкционной войной и прекращением работы российских газопроводов.

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