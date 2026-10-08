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Царьград

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Казнь будет публичной: в США впервые с 1945 года расстреляют военного

Казнь будет публичной: в США впервые с 1945 года расстреляют военного

Министр обороны США Пит Хегсет объявил, что казнь Нидала Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе Форт-Худ в 2009 году, пройдёт публично.

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