«Реал» примет «Вильярреал» в 8-м туре Ла Лиги. Игра начнется в 22:00

« Реал » примет « Вильярреал » в 8-м туре Ла Лиги. Матч пройдет на « Сантьяго Бернабеу », начало – в 22:00 по московскому времени.
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