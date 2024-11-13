Появились новые подробности о побеге солдат из воинской части.Сбежавшие в Новосибирской области военные перед побегом разгромили помещения воинской части.
"Происходит бунт": Побег солдат из воинской части. Что уже известно
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Все сложнее чем вы думаете. И с "боевыми" выплатами и с "похоронными", все совсем не гладко, особенно если ребята работали в Курской области. На нее все эти "немалые" не распространяются, это в бумагах не зона СВО, хотя БД похлеще чем где либо.
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8 час.
ЕК
Елена Князева
Выплат нет. Практически совсем. По тяжёлому ранению,вообще снимают с довольствия. И на что должен жить,не известно. Вот так. Можете завидовать
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3 час.
СК
Сергей Козлов
Ни кто не знает ни причины но все доки и готовы критиковать не торопитесь надо все выяснить а потом писать и вставить свое ню !
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2 час.
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