Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 715 подписчиков

"Происходит бунт": Побег солдат из воинской части. Что уже известно

"Происходит бунт": Побег солдат из воинской части. Что уже известно

Появились новые подробности о побеге солдат из воинской части.Сбежавшие в Новосибирской области военные перед побегом разгромили помещения воинской части.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Все сложнее чем вы думаете. И с &quot;боевыми&quot; выплатами и с &quot;похоронными&quot;, все совсем не гладко, особенно если ребята работали в Курской области. На нее все эти &quot;немалые&quot; не распространяются, это в бумагах не зона СВО, хотя БД похлеще чем где либо.
Ответить
8 час.
ЕК
Елена Князева
Выплат нет. Практически совсем. По тяжёлому ранению,вообще снимают с довольствия. И на что должен жить,не известно. Вот так. Можете завидовать
Ответить
3 час.
СК
Сергей Козлов
Ни кто не знает ни причины но все доки и готовы критиковать не торопитесь надо все выяснить а потом писать и вставить свое ню !
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх