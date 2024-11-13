"Происходит бунт": Побег солдат из воинской части. Что уже известно

Дмитрий Гурин

Все сложнее чем вы думаете. И с "боевыми" выплатами и с "похоронными", все совсем не гладко, особенно если ребята работали в Курской области. На нее все эти "немалые" не распространяются, это в бумагах не зона СВО, хотя БД похлеще чем где либо.