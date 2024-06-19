26 попыток перемещения сильнодействующих, ядовитых и психотропных веществ через границу в пункте пропуска МАПП Забайкальск пресекли читинские таможенники с начала года, об этом рассказали в пресс-службе таможни.
В Забайкалье растет наркотрафик из Китая (18+)
Комментарии
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лл
лина любимцева
СЛАВА служебным собачкам Читинской таможни!! А так же СЛАВА собачкиным папам и мамам!!.... А ЧТО ЖЕ КИТАЙ, такой строгий и бдительный, допускает производство и распространение подобного безобразия на своей территории и таким образом угрожает безопасности России?!!
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