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В Забайкалье растет наркотрафик из Китая (18+)

В Забайкалье растет наркотрафик из Китая (18+)

26 попыток перемещения сильнодействующих, ядовитых и психотропных веществ через границу в пункте пропуска МАПП Забайкальск пресекли читинские таможенники с начала года, об этом рассказали в пресс-службе таможни.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
СЛАВА служебным собачкам Читинской таможни!! А  так же СЛАВА собачкиным  папам и мамам!!.... А ЧТО ЖЕ КИТАЙ, такой строгий и бдительный,  допускает производство и распространение подобного безобразия на своей территории и таким образом угрожает безопасности России?!!
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