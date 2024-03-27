Опубликован график выплаты пенсий в апреле

Социальный фонд Карелии опубликовал график перечисления пенсий за апрель. Перечисление пенсии через отделения почтовой связи начнется с 3 апреля в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений почтовой связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии