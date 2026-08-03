Какие блюда любили советские вожди

О торжественных приемах, которые устраивали главы советского государства для гостей, ходят легенды. Даже в самые непростые для СССР моменты к столу подавали блюда и напитки, поражавшие видавших виды гурманов.
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