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Какие блюда любили советские вожди

Какие блюда любили советские вожди

О торжественных приемах, которые устраивали главы советского государства для гостей, ходят легенды. Даже в самые непростые для СССР моменты к столу подавали блюда и напитки, поражавшие видавших виды гурманов.

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