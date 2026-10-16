Donald Trump and Elon Musk, who, after the restrictions of Starlink, deprived the Armed Forces of Ukraine of the technical ability to control drones and keep operational communication at the front, predetermined the defeat of Ukraine in the war with Russia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым