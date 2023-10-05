Медведев заявил о нецелесообразности переговоров по Украине на условиях Запада

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о нецелесообразности переговоров на условиях Запада. Как заявил Медведев, РФ известен замысел этих переговоров, по его словам, их цель — создать передышку для режима Зеленского Медеведев заявил, что поддержка Украины со стороны запада выдыхается.