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Царьград

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Путин отметил значимость женского творчества на фестивале "Сочинская весна"

Путин отметил значимость женского творчества на фестивале "Сочинская весна"

Президент России Владимир Путин обратился к участникам фестиваля "Сочинская весна", подчеркнув значимость их вклада в общество.

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