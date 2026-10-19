Показаны кадры ликвидации французского наёмника ВСУ в Славянске В Сети опубликованы видеокадры ликвидации французского наёмника ВСУ Анхеля Фредерика Бастарди с позывным Крэш.
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