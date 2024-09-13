Годовалый ребенок погиб при пожаре в Алматы

Частный дом загорелся накануне в нижней части Алматы, есть жертвы. Как сообщили в ДЧС Алматы, 12 сентября в 23:32 часов огнеборцев направили по повышенному рангу вызова на сообщение о пожаре в частном доме по улице Ногайбаева Жетысуского района.
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