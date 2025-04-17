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Последний шанс для Украины. У Путина появились на руках две "золотые карты"

Последний шанс для Украины. У Путина появились на руках две "золотые карты"

БлокнотРУ Проект под названием Украина «схлопывается», перестав быть актуальным. Пока еще его искусственно поддерживают глобалисты, так как рассчитывают слить президента США Дональда Трампа, но и им это делать все сложнее.

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