МЧС: участник заплыва по Хатанге, пропавший во время непогоды, был найден вчера

Участник заплыва по реке Хатанга на севере Красноярского края, пропавший во время непогоды, был найден еще вчера.
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