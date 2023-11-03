Грузовик в попытке уйти от столкновения с другим большегрузом сбил двоих мужчин на трассе «Вилюй» в Иркутской области

Смертельное ДТП произошло в Нижнеилимском районе Иркутской области поздним вечером 2 ноября. 47-летний водитель большегруза «MAN» ехал по федеральной автодороге «Вилюй», на одном из участков стоял другой грузовик — «Isuzu Forward», у которого не была включена аварийно-световая сигнализация.