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Царьград

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FESCO планирует утроить флот до 2030 года, заявил Петр Иванов

FESCO планирует утроить флот до 2030 года, заявил Петр Иванов

Генеральный директор FESCO Петр Иванов на Восточном экономическом форуме объявил о планах утроить флот к 2030 году, нарастив емкость до 150-160 тыс.

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