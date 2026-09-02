FESCO планирует утроить флот до 2030 года, заявил Петр Иванов

Генеральный директор FESCO Петр Иванов на Восточном экономическом форуме объявил о планах утроить флот к 2030 году, нарастив емкость до 150-160 тыс.
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