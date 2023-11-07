«Оккупанты не имеют права на самооборону». Небензя помог коллегам в ООН расставить точки над i

Зоя Копань Ну да, они так и выразились, что палестинцев с трех лет учат обращаться с автоматом! Двойные стандарты наяву, израильской общество, уже не то что было после войны, это потребительское общество с наклонностями национализма и фашизма, прогнившее от лицемерия, двойных стандартов, врущее на каждом шагу, по зомбоящику этот еврей Пашин говорит с прискорбностью что погибло 30 военнослужащих ЦАХАЛ, а в это же время погибает 3000 тыс детей! Естественно вылазки террористов были и до этого, сколько Газе можно было терпеть постоянные отключения то света то воды, а просто евреям этого захотелось, а в тюрьмах Израиля сидят 500 детей! Мрази!

Зоя Копань И ещё, Нетаньяху совершенно не жаль всех этих захваченных на фестивале людей и этих поселенцев,(это те евреи которые поселились из всех стран) которые жили возле Газы на захваченных землях Палестины, это отработанных материал, ему нужен был повод зачистить Газу и отвлечь общество Израиля от годовой забастовки! А на счёт фестиваля, все эти которые устроили праздник в 5 км от Газы с колонками, с визгом, гамом где как эхо все это отражалось в Газе, специально провоцировали террористов и это наверное была последняя капля! Я не поддерживаю этих террористов, их наверное давно уже уничтожили,(Мосад знает свое дело, ведь по зомбоящику они говорят где находятся те или иные туннели,) они уже наказаны, но причём тогда 2,5 млн население Газы?