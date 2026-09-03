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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА отдал «Сочи» вратаря Андреянова в аренду на сезон

«Сочи» арендовал 19-летнего вратаря ЦСКА Петра Андреянова. Соглашение рассчитано на сезон-2026/27. В минувшем сезоне Андреянов сыграл 13 матчей за «Звезду», отразив 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,13.

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