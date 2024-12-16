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Царьград

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США передислоцируют 4000 морпехов с Окинавы на Гуам: новые планы и сроки

США передислоцируют 4000 морпехов с Окинавы на Гуам: новые планы и сроки

Япония и США начали передислокацию 4000 морпехов с Окинавы на Гуам. Генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси отметил значимость этого шага для укрепления альянса и снижения нагрузки на жителей Окинавы.

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