США передислоцируют 4000 морпехов с Окинавы на Гуам: новые планы и сроки

Япония и США начали передислокацию 4000 морпехов с Окинавы на Гуам. Генсек кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси отметил значимость этого шага для укрепления альянса и снижения нагрузки на жителей Окинавы.
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