"Ароматный мир" Задориных протухает конфликтом

Совладельцы алкомаркетов «Ароматный мир», братья Валерий и Павел Задорины, разбогатевшие на торговле спиртным в 90-е и сотрудничестве с экс-главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном, вступили в острый конфликт, который может иметь как корпоративные, так и криминальные мотивы.