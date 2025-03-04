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"Ароматный мир" Задориных протухает конфликтом

"Ароматный мир" Задориных протухает конфликтом

Совладельцы алкомаркетов «Ароматный мир», братья Валерий и Павел Задорины, разбогатевшие на торговле спиртным в 90-е и сотрудничестве с экс-главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном, вступили в острый конфликт, который может иметь как корпоративные, так и криминальные мотивы.

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