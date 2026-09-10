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Происшествия

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Сегодня подразделения по вопросам миграции МВД России отмечают День службы

Сегодня подразделения по вопросам миграции МВД России отмечают День службы

11 сентября – День подразделений по вопросам миграции МВД России. Ежедневно сотрудники этой службы решают задачи государственной важности: ведут миграционный учет приезжающих в Российскую Федерацию иностранцев, оформляют документы, обеспечивают контроль, помогают людям в различных ситуациях.

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