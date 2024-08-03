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США направят авианосную ударную группу на Ближний Восток для поддержки Израиля

США направят авианосную ударную группу на Ближний Восток для поддержки Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин на фоне увеличения эскалации в ближневосточном регионе принял решение внести корректировки в расстановку сил США, вследствие чего Соединенные Штаты направят на Ближний Восток новую авианосную ударную группу и развернут в регионе дополнительные системы противоракетной обороны.

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