Театр абсурда
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Театр абсурда

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Просто сюр какой-то....

Просто сюр какой-то....

Люсинэ  Аветян Ой, ну надо же, австралийский премьер-министр запереживал, забеспокоился.Требует, чтобы к австралийскому "биологу", изловленному на другом континенте, в чужой ему стране, с которой его страна (Австралия) официально не находится в состоянии войны, с оружием в руках, относились хорошо, по голове чтобы его не били, женевскую конвенцию чтобы соблюдали.

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