Красавица из Южного Медведкова стала Миссис Планета в образе русской императрицы

Читатели «ЗБ» наверняка помнят жительницу проезда Шокальского Татьяну Федорищеву: весной мы писали о том, что она завоевала 3-е место на Жительница улицы Шокальского Татьяна Федорищева – человек совершенно уникальный.
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