На Дальнем Востоке впервые вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации за неисполнение обязанности по постановке на первоначальный воинский учет

В августе текущего года трое выходцев республики Таджикистан, приобретая российское гражданство, подписались под обязанностью быть верными России, добросовестно выполнять свой гражданский долг, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.
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