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Сотрудники правового отдела УМВД России по Кировской области приняли участие в мастер-классе для будущих юристов

В Волго-Вятском институте (филиале) Московского государственного юридического университета имени О.Е.

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