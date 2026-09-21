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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» подписал с Джейденом Брэдли четырехлетний контракт на 9,3 млн долларов

« Торонто » перевел контракт Джейдена Брэдли с двустороннего на стандартный четырехлетний контракт общей стоимостью 9,3 млн долларов, сообщает Майкл Скотто из HoopsHype.

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