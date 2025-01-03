Пропал по дороге из Жаркента в Алматы: мужчину нашли мертвым

Пропавшего без вести месяц назад мужчину нашли мертвым под Новый год. Как сообщили волонтеры lider.kz, Калиаскаров Ерсын Калиаскарович 1969 года рождения, проживал в селе Коянкус Алматинской области, 8 декабря 2024 года выехал из Жаркента в Алматы и пропал без вести.