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Дивеев стал обладателем премии WINLINE Герои РПЛ как лучший защитник сезона

Дивеев стал обладателем премии WINLINE Герои РПЛ как лучший защитник сезона

Игрок «Зенита» Игорь Дивеев признан лучшим защитником сезона в рамках премии WINLINE Герои РПЛ.Игрок «Зенита» Игорь Дивеев признан лучшим защитником сезона в рамках премии WINLINE Герои РПЛ.

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