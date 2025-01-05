КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. «Наступ последней надежды» ВСУ в Курской области захлёбывается. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за прошедшие сутки составили свыше 540 солдат и офицеров, это больше половины батальона, если считать, что в украинском батальоне максимум 800 солдат.
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