В Псковской области прошел первый слет поисковых отрядов Следственного комитета Российской Федерации 22 и 23 июня 2023 года в городе Пскове и ряде районов области прошел первый слет поисковых отрядов Следственного комитета, в котором приняли участие руководитель управления воспитательной работы ведомства Герой России Сергей Васильевич Петров, сотрудники центрального аппарата и региональных следственных управлений СК России, кадеты и курсанты ведомственных образовательных учреждений, а также представители поисковых движений и неравнодушные псковичи.