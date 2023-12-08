Власти хотят пересмотреть концессионное соглашение по порту Джурджулешты

Правительство Республики Молдова хочет пересмотреть концессионное соглашение по порту Джурджулешты. Министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что документ содержит положения, от которых следует отказаться.
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