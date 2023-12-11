Всё больше дата-центров отдают избыточное тепло на нужды отопления, но пока такие системы дороги, а иногда даже бессмысленныДата-центры традиционно являются стабильным источником тепла, поэтому многие компании пытаются найти ему применение.
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