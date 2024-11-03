Парламентарии ЯНАО попросили о едином подходе к назначению пенсий для северянок

Депутаты ЯНАО предлагают ввести единый подход к назначению страховой пенсии для северянок. Идею высказала вице-спикер регионального парламента Наталия Фиголь на Международном арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты».
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