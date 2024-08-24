Освобождение. Ясско-Кишинёвская операция: В Кишиневе состоялась презентация книги и документального фильма

23 августа в рамках празднования 80-летия освобождения Молдовы от фашистской оккупации состоялась презентация книги и документального фильма доктора философии, историка и политолога Бориса Шаповалова и дивизионного генерала, экс-министра обороны и депутата парламента Виктора Гайчука.