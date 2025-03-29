Путин всё ещё пытается спасти Украину

В Европе и Киеве продолжают обсуждать ввод западных войск на Украину, причем делают это так, как будто вопрос уже практически решен, хотя все понимают, что никто в Европе и Британии не решится отправлять контингенты без американских гарантий (в которых Вашингтон уже не раз отказывал).