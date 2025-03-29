Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Путин всё ещё пытается спасти Украину

Путин всё ещё пытается спасти Украину

  В Европе и Киеве продолжают обсуждать ввод западных войск на Украину, причем делают это так, как будто вопрос уже практически решен, хотя все понимают, что никто в Европе и Британии не решится отправлять контингенты без американских гарантий (в которых Вашингтон уже не раз отказывал).

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