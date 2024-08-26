В России с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах

О предстоящих изменениях рассказал депутат Павел Федяев С 1 сентября вступают в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.