Гуцул не исключила новых попыток давления Кишинева на нее после участия в ПМЭФ

Глава Гагаузии Евгения Гуцул предположила, что власти Молдавии могут принять новые меры для давления на нее после визита в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который состоялся 5–8 июня.
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