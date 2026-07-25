БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 25 июля, главное: Ошеломляющий удар по сборищу «птах Мадьяра» под Киевом, разгром ВСУ под Степногорском

Сводки СВО, 25 июля, главное: Ошеломляющий удар по сборищу «птах Мадьяра» под Киевом, разгром ВСУ под Степногорском

1612-й день спецоперации. Зеленский в спешке покинул Украину после сообщений о скором мощном ударе по Киеву Радомир Маркуш Фото: создано ИИ/Свободная Пресса Армия России наступает по всем фронтам.

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