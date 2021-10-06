Калифорния «плачет и ест кактус»: зеленая энергетика погружает штат в каменный век

Ставка на ВИЭ-генерацию грозит штату катаклизмом уже в 2025 году У адептов «зеленой энергетики» в США — праздник: на побережье Калифорнии произошел разлив нефти.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии