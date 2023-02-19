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Харрис заявила, что Байден, вероятно, самый сильный и смелый президент за всю историю США

Харрис заявила, что Байден, вероятно, самый сильный и смелый президент за всю историю США

Вице-президент США Камала Харрис в воскресенье заявила, что призывы омолодить политический истеблишмент страны направлены не по адресу, поскольку у Штатов в лице Джо Байдена уже есть сильный лидер.

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