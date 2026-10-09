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Забудьте об овсянке: какая каша на самом деле самая полезная

Забудьте об овсянке: какая каша на самом деле самая полезная

Вопрос о том, какая каша является наиболее полезной для организма, долгое время оставался предметом дискуссий среди диетологов и гастроэнтерологов.

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