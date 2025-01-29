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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Англии, Италии и Франции по 4 клуба в стыках и 1/8 финала ЛЧ, у Испании и Германии – по 3, у Нидерландов и Португалии – по 2, у Шотландии и Бельгии – по 1

По итогам общего этапа 8 команд вышли в 1/8 финала напрямую, еще 16 встретятся в стыковых матчах. 12 клубов вылетели.

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