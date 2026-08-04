NASA признало технически возможным продление эксплуатации МКС после 2030 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило техническую возможность продления срока эксплуатации Международной космической станции (МКС) сверх текущего плана, предусматривающего завершение работы станции к концу 2030 года.
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